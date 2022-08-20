Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin, uzun süren Premier Lig kariyeri sonrası Türkiye'ye getirdiği yıldız futbolcu Joshua King, son zamanlarda attığı goller sonrası tribünlere dönüp asker selamı vermeye başladı. Taraftarlar, King'in neden bu selamı verdiğini merak ederken, gerçek ortaya çıktı. Joshua King, Fenerbahçeli yetkililere, asker selamı vermesinin sebebini açıkladı. İşte Joshua King'in, attığı goller sonrası asker selamı vermesinin sebebi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:21
Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Kasımpaşa ve Austria Wien maçlarında attığı gollerle Fenerbahçe taraftarının gönlünde adeta taht kuran Joshua King'in Viyana'da attığı gol sonrası yaptığı asker selamlı sevincin sırrı ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Kulüp yetkililerine "Taraftarlara Fenerbahçe'nin askeri olduğunu söylemek istedim" diyen Norveçli forvetin bu selamı seçmesindeki bir diğer etken Londra'daki Türk arkadaşları...

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Kuzey Londra'da uzun yıllar Türklerle iç içe yaşayan 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiği biliniyor.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

JESUS SAHİP ÇIKTI VE KAZANDI
Sezon başı Watford'dan bedelsiz alınan ve kampın sonuna doğru Fenerbahçe'ye katılan King, fizik kondisyon olarak yüzde yüz hazır olmadan çıktığı Dinamo Kiev maçlarından sonra ağır şekilde eleştirilmişti.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Tüm eleştirilere kulak tıkayan teknik direktör Jorge Jesus, kalitesini bildiği King'e her maçta forma vermiş, Norveçli forveti ısrarla oynatarak gerçek formuna ulaşmasını sağlamıştı.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Portekizli teknik adamın oyun şablonunda kanat forvet olan King'in oynadıkça form grafiğini yükselttiği görülmekte.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

ADANA DEMİR MAÇINDA OYNAYABİLİR
Hürriyet'in haberine göre Joshua King, Pedro'nun da takıma katılmasıyla 4-4-2'de ikinci forvet, 3-4-3 sisteminde kanat forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapacak.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Sarı lacivertli formayla 5 resmi maça çıkan 30 yaşındaki golcü futbolcu iki gol attı.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Austria Wien karşılaşmasının 58. dakikasında arka adalesinde ağrı hissederek müsabakayı bırakan King'in bu ağrısının sebebinin kas yorgunluğu olduğu belirtildi.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Öte yandan, yüksek ihtimalle pazartesi günkü Adana Demirspor maçında görev alabileceği ifade edildi.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Öte yandan, yüksek ihtimalle pazartesi günkü Adana Demirspor maçında görev alabileceği ifade edildi.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

JOSHUA KING KİMDİR?
Tam adı Joshua Christian Kojo King olan futbolcu, 15 Ocak 1992 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Futbola Romsås IL altyapısında başlayan Norveçli forvet, Valerenga ve Manchester United altyapılarında da forma giydi.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Preston, Borusssia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn Rovers, Bournemouth ve Everton formalarını da giyen 1.87 boyundaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Watford'a transfer olmuştu.

Fenerbahçeli Joshua King attığı goller sonrası neden 'asker selamı?' yapıyor? Kulüp yetkililerine açıkladı!

Kariyerinde 366 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 79 gol ve 45 asistlik bir performans sergiledi. Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli forvet, milli formayla çıktığı 62 maçta 20 gol attı.

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