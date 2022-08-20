Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları! Serdar Aziz ve Joshua King...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda, daha sonra çabukluk çalışmaları üzerinde duruldu. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertli oyuncular, idmanın son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Serdar Aziz bireysel çalışırken, Joshua King'in tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını pazar günü gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.