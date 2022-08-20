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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Fenerbahçe haberleri... Yeni sezona Jorge Jesus ile giriş yapan Fenerbahçe'de hedef hasretini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak. Fenerbahçe'de üst üste gelen galibiyetlerle yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig ve UEFA'da oynadığı son 4 maçta 12 gol atıp, 3 gol ortalaması elde etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Son 2 resmi maçta 8 gol. Austria Wien deplasmanında net skorlu galibiyet. Yükselen takım oyuncu performansı yüzleri güldürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Üst üste ligde Kasımpaşa'yı 6-0 yenen, ardından UEFA Avrupa Ligi play off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, camiada ümitleri artırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

UEFA Avrupa Ligi play off rövanş mücadelesi 25 Ağustos'ta Ülker Stadyum'nda oynanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Gol yollarında sağlanan üretkenlik dikkat çekerken, savunma da rakiplere az pozisyon verdi. Son iki maçta 8 kez fileleri havalandıran Kanarya, kalesinde hiç gol görmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Oyunun iki yönünü aynı disiplinle uygulayan ekibin başarısı, teknik direktör Jorge Jesus farkı olarak değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

SERİYE DEVAM
Portekizli teknik adam, sistemini oyunculara benimsetmeye başlarken, kapsamlı kadro rotasyonlarını optimal şekilde gerçekleştirerek ustalığını gösterdi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e şanssız şekilde elenilmesi, ardından ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor (3-3) şoku unutuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Yerine bahar havası geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Sarı lacivertlilerin yeni hedefi Adana Demirspor ile pazartesi oynanacak lig maçını da kazanıp, galibiyet serisine devam etmek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Sonrasında Kadıköy'de Wien engelini aşıp, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Pazartesi 21.45'de oynanacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Fenerbahçe 2 maçta 4 puan topladı. Sarı lacivertliler kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Wien maçında sakatlanan King lig maçına yetiştirilmeye çalıştırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Fenerbahçe, Adana Demirspor hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

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