FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Fenerbahçe'si bambaşka! Yeni hedef...

Son 2 resmi maçta 8 gol. Austria Wien deplasmanında net skorlu galibiyet. Yükselen takım oyuncu performansı yüzleri güldürdü.
Son 2 resmi maçta 8 gol. Austria Wien deplasmanında net skorlu galibiyet. Yükselen takım oyuncu performansı yüzleri güldürdü.
Üst üste ligde Kasımpaşa'yı 6-0 yenen, ardından UEFA Avrupa Ligi play off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, camiada ümitleri artırdı.
UEFA Avrupa Ligi play off rövanş mücadelesi 25 Ağustos'ta Ülker Stadyum'nda oynanacak.
Gol yollarında sağlanan üretkenlik dikkat çekerken, savunma da rakiplere az pozisyon verdi. Son iki maçta 8 kez fileleri havalandıran Kanarya, kalesinde hiç gol görmedi.
Oyunun iki yönünü aynı disiplinle uygulayan ekibin başarısı, teknik direktör Jorge Jesus farkı olarak değerlendiriliyor.
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Portekizli teknik adam, sistemini oyunculara benimsetmeye başlarken, kapsamlı kadro rotasyonlarını optimal şekilde gerçekleştirerek ustalığını gösterdi...
Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e şanssız şekilde elenilmesi, ardından ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor (3-3) şoku unutuldu.
Yerine bahar havası geldi.
Sarı lacivertlilerin yeni hedefi Adana Demirspor ile pazartesi oynanacak lig maçını da kazanıp, galibiyet serisine devam etmek.
Sonrasında Kadıköy'de Wien engelini aşıp, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak.
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Pazartesi 21.45'de oynanacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Fenerbahçe 2 maçta 4 puan topladı. Sarı lacivertliler kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Wien maçında sakatlanan King lig maçına yetiştirilmeye çalıştırıyor.
Fenerbahçe, Adana Demirspor hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.