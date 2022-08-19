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Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama yayınladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Avusturya deplasmanında oynadığı karşılaşma hakkında açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 19:26
Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama yayınladı
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında karşılaştığımız Avusturya temsilcisi Austria Wien'in, maç önünde saha dışında ve maç içerisinde saha içinde yaşanan olaylara dair geri bildirimleri dikkate alarak yaptığı açıklamayı takip ettik. Öncelikle hassasiyetimizi paylaşan, bu önemli konuda yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan Austria Wien Kulübü'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir kez daha kamuoyu önünde vurgulamak istiyoruz ki; Viyana emniyet birimleri ve yetkililerinin taraftarlarımıza yönelik ortaya koyduğu, güvenlik önlemi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan tavır, yaklaşım ve davranışları kabul edilemezdir.
Futbolun marka değerinin en üst seviyede tutulmaya çalışması ve korunması noktasında Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sahip olduğumuz hassasiyeti vurguluyor;
saha içinde ve saha dışında bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması adına gereken adımların atılmasını beklediğimizi dile getirmek istiyoruz" denildi.
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