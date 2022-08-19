Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan dikkat çeken İsmail Yüksek kararı! Avrupa'da...

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından Fenerbahçe'de yeni bir sistem ve yapılanmaya gidildi. Birçok transferle iddialı bir kadro kuran sarı-lacivertlilerde genç oyunculara da önem veriliyor.

Kanarya'da Arda Güler bulduğu süreleri çok iyi değerlendirirken, İsmail Yüksek de Jorge Jesus'un güvenini kazanmaya başladı.

Sezon öncesi kampında başarılı bir görüntü ortaya koyan İsmail Yüksek, takımda kalmayı başardı. Gösterdiği performansla hocasını mahcup etmeyen 23 yaşındaki futbolcu, grafiğini her geçen hafta artırıyor.

AVRUPA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!

İsmail Yüksek ile ilgili Avrupa detayı dikkat çekti. Teknik direktör Jorge Jesus, genç oyuncuyu cezalı olduğu Slovacko maçı dışında Avrupa'daki tüm karşılaşmalarda ilk 11'de görevlendirdi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligdeki 2 karşılaşmaya kulübede başladı.



