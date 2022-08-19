Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir yandan da yıldız futbolcularına gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Kanarya'nın Nijaryalı futbolcusu Osayi Samuel için de ısrar sürüyor. İşte son teklif...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Fenerbahçe'de sezona harika bir giriş yapan Osayi Samuel'e teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Geçtiğimiz hafta Premier Lig ekiplerinden Brentford'un talip olduğu Nijerya asıllı futbolcu için 8 milyon Euro bonservis ücreti teklif edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Takvim'in haberine göre; İngiliz ekibinin bu teklifini bonuslarla birlikte 9 milyon Euro'ya çıkardığı ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay vermeyi teklif ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Ancak sağ bek transferi yapmayan Fenerbahçe'nin bu teklife temkinli yaklaştığı sağ bek transferinin yapılması durumunda bu teklifin değerlendirilebileceği bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Osayi'yi daha önce İskoç ekibi Glasgow Rangers da ısrarla istemiş ancak Fener yönetimi bu teklife olumlu yanıt vermemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Fenerbahçe ile 65 maça çıkan Osayi Samuel, 3 gol atarken 6 da asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Başarılı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri, 8 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Osayi, geçtiğimiz günlerde, "Duyduğum, kulağıma gelen teklifler oluyor ama bunlar benim performansımı etkilemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Çünkü benim yeteri kadar tecrübem var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Biliyorum ki iyi bir performans sergilediğiniz zaman her an bu tarz dedikodular olur.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Ama beni tabii ki etkilemiyor" açıklamasını yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

FENERBAHÇE'YE 508 BİN EUROYA GELMİŞTİ

Bright Osayi-Samuel, 2021'in kış transfer döneminde Ocak ayında İngiliz ekibi QPR'den 508 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Normalde sezon sonunda sözleşmesi biteceği için bonservissiz olarak gelmesi planlanan Nijeryalı futbolcu, o dönem kanat pozisyonunda sorun yaşayan Fenerbahçe tarafından bonservis bedeli ödenerek kadroya katılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Samuel etkili performansı ile Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

DİĞER
Cristiano Ronaldo hiç beklemediği yerden ret yedi! Transfer olmaya istekliydi…
Çin - Tayvan gerilimi artıyor! Çin'in 51 savaş uçağı Tayvan hava sahasında!
Fırtına Naci Ünüvar'da sona geldi!
Kanarya'ya Kolombiyalı golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya'ya Kolombiyalı golcü!
F.Bahçe'de yıldız oyuncuya yeni sözleşme!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
MasterChef ana kadroya kim girdi?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rahat rahat Rahat rahat 06:32
Jesus ustalığı Jesus ustalığı 06:31
Viyana fatihi Viyana fatihi 06:23
A. Wien-F.Bahçe maçında sahaya taraftar girdi! A. Wien-F.Bahçe maçında sahaya taraftar girdi! 01:43
UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları 01:36
UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları 01:35
Daha Eski
Bayındır: Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz! Bayındır: Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz! 00:50
Bayındır: Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz! Bayındır: Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz! 00:50
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:49
Jesus'tan flaş King sözleri! Jesus'tan flaş King sözleri! 00:47
“Kolay kolay elenmeyeceğiz” “Kolay kolay elenmeyeceğiz” 00:42
Szalai: Turu geçmek istiyoruz! Szalai: Turu geçmek istiyoruz! 00:42