FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Fenerbahçe'de sezona harika bir giriş yapan Osayi Samuel'e teklifler gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'de sezona harika bir giriş yapan Osayi Samuel'e teklifler gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Premier Lig ekiplerinden Brentford'un talip olduğu Nijerya asıllı futbolcu için 8 milyon Euro bonservis ücreti teklif edilmişti.
Takvim'in haberine göre; İngiliz ekibinin bu teklifini bonuslarla birlikte 9 milyon Euro'ya çıkardığı ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay vermeyi teklif ettiği öğrenildi.
Ancak sağ bek transferi yapmayan Fenerbahçe'nin bu teklife temkinli yaklaştığı sağ bek transferinin yapılması durumunda bu teklifin değerlendirilebileceği bildirildi.
Osayi'yi daha önce İskoç ekibi Glasgow Rangers da ısrarla istemiş ancak Fener yönetimi bu teklife olumlu yanıt vermemişti.
Fenerbahçe ile 65 maça çıkan Osayi Samuel, 3 gol atarken 6 da asist yaptı.
Başarılı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri, 8 milyon Euro.
Osayi, geçtiğimiz günlerde, "Duyduğum, kulağıma gelen teklifler oluyor ama bunlar benim performansımı etkilemiyor.
Çünkü benim yeteri kadar tecrübem var.
Biliyorum ki iyi bir performans sergilediğiniz zaman her an bu tarz dedikodular olur.
Ama beni tabii ki etkilemiyor" açıklamasını yapmıştı.
FENERBAHÇE'YE 508 BİN EUROYA GELMİŞTİ
Bright Osayi-Samuel, 2021'in kış transfer döneminde Ocak ayında İngiliz ekibi QPR'den 508 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Normalde sezon sonunda sözleşmesi biteceği için bonservissiz olarak gelmesi planlanan Nijeryalı futbolcu, o dönem kanat pozisyonunda sorun yaşayan Fenerbahçe tarafından bonservis bedeli ödenerek kadroya katılmıştı.
Samuel etkili performansı ile Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.