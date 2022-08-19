FENERBAHÇE HABERLERİ - Viyana fatihi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıda açık ara üstündü. 8. dakikada hızlı gelişen atakta Rossi'nin savunma arkası pasına hareketlenen Joshua King, çaprazda topu sağ ayağıyla uzak direğe plaseledi: 0-1. Ev sahibi ekip bu devrede bir kez etkili geldi. Tabakovic'in kafa şutunda top kaleyi bulmadı. 41'de Serdar Dursun, İsmail'in pasında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GALVAO 83'TE KIZARDI!

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Fenerbahçe 89'da Serdar Dursun ile farkı ikiye çıkarıp, tur biletini cebine koydu: 0-2. Wien'de 83'te kızaran Galvao rövanşta oynayamayacak. Sarı-lacivertliler, haftaya Kadıköy'de oynanacak ikinci maçta her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra tek farklı yenilgilerde dahi gruplara adını yazdıracak. Austria Wien'in turu geçmesi için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. İki farklı Wien galibiyetlerinde karşılaşma uzatmalara gidecek.

SERDAR YİNE DURMADI!

Serdar Dursun ilk onbirde çıktığı ikinci maçta da golünü attı. Tecrübeli futbolcu son dakikalarda fırsatçılığını konuştururken, turu adeta garantiye aldı. Serdar, "Fırsat bulduğumda elimden geleni yapıyorum. Bir golcünün işi gol atmak. Ben de atıyorum. Daha çok oynamak istiyorum. Bugün 2-0 kazandık. Önemli bir skor. Kadıköy'deki maçta daha rahat olacağız" dedi.

ROSSI'NİN İKİNCİ ASİSTİ

Diego Rossi bir maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'e döndü. Uruguaylı oyuncu, golde Joshua King'e pası vererek öne çıktı. Ümraniyespor karşısında da asist yapan Rossi bu sezon 6 resmi maçta 2 asiste ulaştı. Başarılı oyuncu ikinci yarıda ceza sahasında bir pozisyonda penaltı bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi.

LEMOS DEVAM EDEMEDİ

Lemos maçı bitiremedi. Jesus'un Slovacko maçının ardından dün de ilk onbirde görev verdiği Uruguaylı stoper yine sırıtmadı. 26 yaşındaki oyuncu ikinci yarıda sakatlık yaşayınca maça devam edemedi. Yerine Gustavo Henrique oyuna dahil oldu.

ALIOSKI SİFTAHI

Kanarya'nın yeni transferi Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli forma ile ilk maçına çıktı. Wien karşısında ilk onbirde sahaya çıkan Makedon sol bek, oyunda kaldığı sürede başarılıydı. Jorge Jesus, Alioski'yi yorulduğu için çıkardığını söyledi. "Performansından memnunum" dedi.

SÜRPRİZ ONBİR

Jesus kadroda büyük rotasyon yaptı. Arao, Lincoln, Valencia, Osayi, Zajc ve Arda yedek soyundu. İlk onbirde; Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun forma giydi. Sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci ve Mert kulübede yer aldı.