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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk mücadeleyi değerlendirirken Fenerbahçeli o isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:32
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

BÜLENT TİMURLENK - BELLİ Kİ FIRÇA YEMİŞ!

Fenerbahçe taraftarı için bu dizilişin çok değil geçen sezon acı bir hatırası vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

30 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Pereira'nın Fenerbahçe'si sahaya 3-4-2-1 dizilişiyle çıkmış, ortanın solunda Ferdi, önde yine Rossi oynamış, orta saha göbeğini Gustavo ve Mert Hakan kontrol etmeye çalışmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

O gün geçiş oynayan Olympiakos dün King'in attığı golün bir benzerini Tiquinho ile bolmuş öndeki 2+1 hiç orta saha derinine gelmeyince skor ikinci yarıda 0-3'e gitmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Austria Wien elbette ki Olympiakos'un yarısı kadar bir takım, belki de o kadar da değil…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Jesus'a Avusturya ekibinin analizi geldiğinde Portekizli teknik adam "Elimdeki oyuncu havuzundan hangi 11'i de çıkartsam biz bu takıma tur vermeyiz" demiştir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Adana Demirspor maçı için 3-4 kritik oyuncuyu dinlendirmek, yenilere şans tanımak ya da paslanan Crespo'nun şans bulması...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bütün bunlar kağıt üzerinde iyi fikirler... Rakip, Fenerbahçe kalesinde hücum bitirmeyi bırakın, 3 pası biraz da presin etkisiyle yapamayınca maçın rengi daha ilk 20 dakikada belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

King'in golüyle takım 1-0 öndeydi ve tek sorun 45 dakika boyunca oyuna hiç girmeyen Serdar Dursun'du.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Soyunma odasında sert bir fırça yediği belli, ikinci yarıda orta saha derinine geldi, spiker adını anmaya başladı ve tabelayı belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin en değerli adamı Ferdi Kadıoğlu. Sol bek, ortanın solu, sağ bek ve ortanın sağı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Ferdi'ye hangi görev verilse o bölgenin adamından formayı kapıp vermem dercesine futbol oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk Austria Wien-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Austria Wien'in adı var kendisi yok olmuş, o da onların problemi…

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