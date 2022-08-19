Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yenen temsilcimiz Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yenen temsilcimiz Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti.
Viola Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King'in golüyle öne geçti.
İlk yarıda rakibine oranla üstün bir performans gösteren sarı-lacivertli ekip, pozisyon bulmakta ise zorlandı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe rakip yarı sahada görünse de pozisyon üretmekte zorlandı.
83. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Serdar Dursun'un 89. dakikada golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, bu skorla sahadan galip ayrıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 100. golünü Austria Wien'e karşı kaydetti. Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golü, yeni transferi Joshua King'den geldi.
Mücadelenin rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda yapılacak.
Bu arada, sarı-lacivertlilerin galibiyeti hem Avusturya hem de Jesus'tan dolayı Portekiz basınında geniş yer buldu.
İşte maça ilişkin atılan manşetlerden bazıları...
KURIER (AVUSTURYA)
"Austria Wien, Fenerbahçe'ye kaybetti ve sonrasından korkuyor"
DER STANDARD (AVUSTURYA)
"Austria Wien, Fenerbahçe'ye 2-0'la boyun eğdi"
ORF (AVUSTURYA)
"Fenerbahçe, Austria Wien'e göre çok güçlü"
MAISFUTEBOL (PORTEKİZ)
"Jesus'un Fenerbahçe'si play-off'larda avantajı aldı"
OJOGO (PORTEKİZ)
"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si kazandı ve Avrupa Ligi'ne yaklaştı"
PUBLICO (PORTEKİZ)
"Jesus'un Fenerbahçe'si Viyana'da kazandı ve Avrupa Ligi gruplarına sadece bir adım kaldı"