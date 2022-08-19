Haberler Fenerbahçe Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Austria Wien'i 2-0 yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı. Mücadeleye, hem Avusturya hem de Jorge Jesus sebebiyle Portekiz basını geniş yer verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 08:20
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yenen temsilcimiz Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti.

Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

Viola Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King'in golüyle öne geçti.

Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

İlk yarıda rakibine oranla üstün bir performans gösteren sarı-lacivertli ekip, pozisyon bulmakta ise zorlandı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe rakip yarı sahada görünse de pozisyon üretmekte zorlandı.

Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

83. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Serdar Dursun'un 89. dakikada golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, bu skorla sahadan galip ayrıldı.

Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 100. golünü Austria Wien'e karşı kaydetti. Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golü, yeni transferi Joshua King'den geldi.

Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

Mücadelenin rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda yapılacak.

Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

Bu arada, sarı-lacivertlilerin galibiyeti hem Avusturya hem de Jesus'tan dolayı Portekiz basınında geniş yer buldu.

Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

İşte maça ilişkin atılan manşetlerden bazıları...

Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

MAISFUTEBOL (PORTEKİZ)

"Jesus'un Fenerbahçe'si play-off'larda avantajı aldı"

Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

OJOGO (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si kazandı ve Avrupa Ligi'ne yaklaştı"

Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

PUBLICO (PORTEKİZ)

"Jesus'un Fenerbahçe'si Viyana'da kazandı ve Avrupa Ligi gruplarına sadece bir adım kaldı"

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