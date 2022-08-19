Austira Wien Fenerbahçe ve Altay Bayındır'dan özür diledi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Avusturya ekibi, karşılaşmada taraftarın sebebiyet verdiği olaylar nedeniyle nedeniyle bir özür mesajı paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den ve Altay Bayındır'dan özür dilendi.

İşte o açıklama:

"Viola Park'ta Fenerbahçe ile evimizde oynadığımız play-off maçında yaşanan tatsız olaylar nedeniyle stadyum ziyaretçilerinden resmi olarak özür dileriz. Stadyum içinde ve çevresinde meydana gelen olaylar şu anda dahili olarak ver ilgili tüm dış ortaklarla birlikte ele alınmaktadır. Amacımız tüm ziyaretçiler için güvenli bir stadyum deneyimidir. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür dilemek isteriz. Sahaya cisim atmak, kulüp olarak bizim de müsamaha göstermeyeceğimiz, affedilmez bir hatalı davranıştır"



