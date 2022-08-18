Hedefimiz gruplar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi... Portekizli çalıştırıcı, rakiplerinin Avusturya'nın önde gelen takımlarından birisi olduğunu belirterek, "Zor bir maç olacak. Hedefimiz deplasmanda iyi bir sonuç alarak rövanşa avantaj taşımak. Bu turu da geçip, Avrupa Ligi'nde gruplara katılmak istiyoruz. Her zamanki gibi kendi oyunumuzu sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Kazanmak içi mücadele edeceğiz" diye konuştu. Jorge Jesus, kadro konusunda her zamanki gibi kararı oyuncuların dinlenme ve son durumlarına bakarak vereceğini ifade etti. Yoğun takvim nedeniyle sürekli rotasyon yapmalarının normal olduğunu dile getirdi.