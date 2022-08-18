Haberler Fenerbahçe Berisha’ya şok suçlama

Berisha’ya şok suçlama

F.Bahçe'de bekleneni veremeyen Mergim Berisha'nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu, yıldız oyuncu hakkında Twitter hesabından ses getiren peylaşımlarda bulundu. Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı, çünkü gerçekler ona ağır geldi" diye yazdı. Vesa ayrıca Berisha'nın maçtan bir gece önce geç saatte eve alkollü geldiğini de ileri sürdü. Berisha, F.Bahçe'ye Salzburg'dan 5 milyon euro bonservisle gelmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Berisha’ya şok suçlama
F.Bahçe'de bekleneni veremeyen Mergim Berisha'nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu, yıldız oyuncu hakkında Twitter hesabından ses getiren peylaşımlarda bulundu. Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı, çünkü gerçekler ona ağır geldi" diye yazdı. Vesa ayrıca Berisha'nın maçtan bir gece önce geç saatte eve alkollü geldiğini de ileri sürdü. Berisha, F.Bahçe'ye Salzburg'dan 5 milyon euro bonservisle gelmişti.
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