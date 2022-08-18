Berisha’ya şok suçlama

F.Bahçe'de bekleneni veremeyen Mergim Berisha'nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu, yıldız oyuncu hakkında Twitter hesabından ses getiren peylaşımlarda bulundu. Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı, çünkü gerçekler ona ağır geldi" diye yazdı. Vesa ayrıca Berisha'nın maçtan bir gece önce geç saatte eve alkollü geldiğini de ileri sürdü. Berisha, F.Bahçe'ye Salzburg'dan 5 milyon euro bonservisle gelmişti.
F.Bahçe'de bekleneni veremeyen Mergim Berisha'nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu, yıldız oyuncu hakkında Twitter hesabından ses getiren peylaşımlarda bulundu. Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı, çünkü gerçekler ona ağır geldi" diye yazdı. Vesa ayrıca Berisha'nın maçtan bir gece önce geç saatte eve alkollü geldiğini de ileri sürdü. Berisha, F.Bahçe'ye Salzburg'dan 5 milyon euro bonservisle gelmişti.