Haberler Fenerbahçe Attila Szalai Austria Wien maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Attila Szalai Austria Wien maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Austria Wien ile karşılaştı. Müsabaka sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken Attila Szalai maç sonrası konuştu. Szalai, "Tur bitti diyemeyiz, Play-Off iki maçtan oynanıyor. Bugün işin yarısını başardık, iyi bir galibiyet aldık, iyi oynadık." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 00:30
Attila Szalai Austria Wien maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fenerbahçe, Austria Wien ile karşılaştı.

Müsabaka sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Attila Szalai karşılaşma sonrası konuştu. Szalai, "Tur bitti diyemeyiz, Play-Off iki maçtan oynanıyor. Bugün işin yarısını başardık, iyi bir galibiyet aldık, iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

İŞTE ATTİLA SZALAI'NİN AÇIKLAMASI

"Tur bitti diyemeyiz, Play-Off iki maçtan oynanıyor. Bugün işin yarısını başardık, iyi bir galibiyet aldık, iyi oynadık. Güzel iki gol attık, gelecek hafta Kadıköy'de oynayacağız. Turu geçmek istiyoruz. Şimdi Süper Lig için hazırlanacağız."

"Taraftarların desteğinden çok memnunum, harika bir atmosfer yarattılar. Onlarla gurur duyuyoruz."

"Adana Demirspor lige çok iyi başladı, 2 galibiyet elde ettiler. Zor bir maç olacak. Onlara iyi hazırlanacağız, 3 günde bir maç oynamak ve toparlanmak uzun süre alıyor ama iyi çalışacağız."

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