Altay Bayındır'a Austria Wien karşılaşmasında tribünlerden yabancı madde atıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya deplasmanında Austria Wien'e konuk olurken ilk yarıda çirkin bir saldırı yaşandı.

8. dakikada 1-0 öne geçen Fenerbahçe ilk yarının son anlarında Altay Bayındır'a tribünlerden atılan madde milli oyuncuyu sakatladı.

Kale arkasındaki Austria Wien taraftarlarının bulunduğu bölgeden atılan bir davul tokmağı, milli kalecinin kafasına isabet etti. Sakatlık geçiren Altay Bayındır ise yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

Görüntüler D-Smart'tan alınmıştır.