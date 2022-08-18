Haberler Fenerbahçe ‘28 şampiyonluk’ teşekkürü

‘28 şampiyonluk’ teşekkürü

Austria Wien, maç öncesi paylaşımında, F.Bahçe'nin 28 kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirtip, "Rekortmen şampiyon" dedi. F.Bahçe resmi siteden, "Bizi tüm gerçeklerle anlattığınız için teşekkür ederiz! Sizinle buluşacağımız için heyecanlıyız. Yarın görüşmek üzere..." yanıtını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
‘28 şampiyonluk’ teşekkürü
Austria Wien, maç öncesi paylaşımında, F.Bahçe'nin 28 kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirtip, "Rekortmen şampiyon" dedi. F.Bahçe resmi siteden, "Bizi tüm gerçeklerle anlattığınız için teşekkür ederiz! Sizinle buluşacağımız için heyecanlıyız. Yarın görüşmek üzere..." yanıtını verdi.
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