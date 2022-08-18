‘28 şampiyonluk’ teşekkürü

Austria Wien, maç öncesi paylaşımında, F.Bahçe'nin 28 kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirtip, "Rekortmen şampiyon" dedi. F.Bahçe resmi siteden, "Bizi tüm gerçeklerle anlattığınız için teşekkür ederiz! Sizinle buluşacağımız için heyecanlıyız. Yarın görüşmek üzere..." yanıtını verdi.
Austria Wien, maç öncesi paylaşımında, F.Bahçe'nin 28 kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirtip, "Rekortmen şampiyon" dedi. F.Bahçe resmi siteden, "Bizi tüm gerçeklerle anlattığınız için teşekkür ederiz! Sizinle buluşacağımız için heyecanlıyız. Yarın görüşmek üzere..." yanıtını verdi.