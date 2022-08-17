Rota Viyana

Haftayı farklı Kasımpaşa galibiyetiyle kapatarak moral bulan Fenerbahçe rotasını Austria Wien maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi play-off mücadelesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus ve kurmayları hem kendi takımlarını bu karşılaşmaya hazırlarken hem de Avusturya ekibini detaylı şekilde analiz ediyorlar. Sarı-lacivertlilerin hedefi Avrupa Ligi'ne kalarak bu sezon bu alanda da başarı yakalamak.
Haftayı farklı Kasımpaşa galibiyetiyle kapatarak moral bulan Fenerbahçe rotasını Austria Wien maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi play-off mücadelesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus ve kurmayları hem kendi takımlarını bu karşılaşmaya hazırlarken hem de Avusturya ekibini detaylı şekilde analiz ediyorlar. Sarı-lacivertlilerin hedefi Avrupa Ligi'ne kalarak bu sezon bu alanda da başarı yakalamak.