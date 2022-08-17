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Messi’nin kopyası

Arda Güler, Kasımpaşa maçında yine futbol resitali sundu. Lionel Messi ile birebir aynı golü atması taraftarı mest etti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Messi’nin kopyası
Türk futbolunun geleceği, Fenerbahçe'nin büyük yeteceği Arda Güler yine klasını konuşturdu. Kasımpaşa karşılaşmasında 68. dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna dahil olan 17 yaşındaki süper yıldız rakip ağları 2 defa havalandırdı. Özellikle attığı ilk gol yıllar önce Lionel Messi'nin Barcelona forması giyerken fileleri havalandırdığı pozisyonun aynısıydı. Sosyal medyada gün boyunca bu video paylaşılırken, Fenerbahçe taraftarı saf yeteceği izlerken bir kez daha keyiflendi. Arda maç sonunda "Bizi destekleyen taraftarımızı net bir galibiyet hediye ettiğimiz için mutluyuz" açıklaması yaptı. Taraftarlar da Arda'nın sosyal medya hesaplarına tebrik mesajı yağdırdı.
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