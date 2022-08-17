İşte gerçek Joshua King

Henüz tam hazır olmadığı için eleştiriler alan Joshua King, Kasımpaşa maçında bu sezon neler izlettireceğinin güzel bir fragmanını sundu. King, maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Yüzde 73'ü üçüncü bölgede olmak üzere yüzde 93'lük pas isabeti yakaladı. 6 fırsat oluşturdu. 7 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Çıktığı 4 hava topunun 3'ünü aldı. 3 de top çaldı. Maç sonunda teknik direktör Jorge Jesus'tan tebriği kaptı.
Henüz tam hazır olmadığı için eleştiriler alan Joshua King, Kasımpaşa maçında bu sezon neler izlettireceğinin güzel bir fragmanını sundu. King, maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Yüzde 73'ü üçüncü bölgede olmak üzere yüzde 93'lük pas isabeti yakaladı. 6 fırsat oluşturdu. 7 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Çıktığı 4 hava topunun 3'ünü aldı. 3 de top çaldı. Maç sonunda teknik direktör Jorge Jesus'tan tebriği kaptı.