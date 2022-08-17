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İşte gerçek Joshua King

Henüz tam hazır olmadığı için eleştiriler alan Joshua King, Kasımpaşa maçında bu sezon neler izlettireceğinin güzel bir fragmanını sundu. King, maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Yüzde 73'ü üçüncü bölgede olmak üzere yüzde 93'lük pas isabeti yakaladı. 6 fırsat oluşturdu. 7 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Çıktığı 4 hava topunun 3'ünü aldı. 3 de top çaldı. Maç sonunda teknik direktör Jorge Jesus'tan tebriği kaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
İşte gerçek Joshua King
Henüz tam hazır olmadığı için eleştiriler alan Joshua King, Kasımpaşa maçında bu sezon neler izlettireceğinin güzel bir fragmanını sundu. King, maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Yüzde 73'ü üçüncü bölgede olmak üzere yüzde 93'lük pas isabeti yakaladı. 6 fırsat oluşturdu. 7 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Çıktığı 4 hava topunun 3'ünü aldı. 3 de top çaldı. Maç sonunda teknik direktör Jorge Jesus'tan tebriği kaptı.
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