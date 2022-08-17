Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de camianın göz bebeği konumunda olan Arda Güler, sırtına 10 numarayı geçirmesinin ardından performansını artırmaya devam ediyor. Skora verdiği katkıyla dikkat çeken 17 yaşındaki futbolcu, attığı 2 golle Süper Lig'de 5 gole ulaşan en genç oyuncu olmayı başardı. Arda Güler'in sergilediği grafik, dünya devlerinin de dikkatini çekiyor. Avrupa'nın önde gelen 6 takımı, genç yıldızı takibe aldı. İşte detaylar ve Arda'nın peşindeki o takımlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:46
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler performansıyla parmak ısırtıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Sarı lacivertli tribünlerin Alex de Souza'nın yerine koyduğu, rakip taraftarların bile gönülden alkışladığı 17'lik Arda, Kasımpaşa karşısında attığı gollerle şimdiden tarihe geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Oyuna sonradan giren ve 2 klas gol atan Arda Güler, Süper Lig'de 5 gole ulaşan en genç oyuncu unvanını yakaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Genç futbolcunun performansını selefi Alex de Souza gibi bir diğer efsane Roberto Carlos da yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Alex, "10 numara. Bravo Arda Güler" mesajıyla genç yeteneği kutladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Carlos ise, "Eminim yakın gelecekte mükemmel bir yıldıza dönüşecek" ifadesinde bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

HERKES ONU İZLİYOR
Jorge Jesus da Arda'nın performansından son derece memnun.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Dünyaca ünlü hoca oyuncusuyla ilgili, "Arda, genç bir oyuncu. Henüz 17 yaşında, daha öğreneceği çok şey var. Çok gelişecek. Henüz üst seviyede değil ama önü çok açık. Üst seviyelere erişebilecek yeteneği var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Bazen bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor. Ben de ona bunu söyledim, kendini gösterme baskısı altında oynama dedim. Kendi futbolunu oyna dedim.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

İyi başlayamadı ama sonra toparladı ve iki gol attı. Geleceği çok parlak sadece Fenerbahçe'de değil, Türk Milli Takımı'nda da" diye konuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Portekizli çalıştırıcı, ekibiyle birlikte genç yeteneğin gelişimi için çok hassas bir program uyguluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Jorge Jesus tıpkı İsmail Kartal gibi, Arda'yı koruyarak kazanmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Jesus, Kasımpaşa maçı sonrası tebrik ettiği Arda Güler'e aynı zamanda, "Kendi futbolunu oyna ama bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışma" uyarısında bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Portekizli, "Kendini kanıtlamaya ihtiyacın yok, basit oyna" ikazı yaparak Arda'dan ayağında çok fazla top tutmamasını istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

DEVLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ!
Türkiye'nin haberine göre; Arda'nın heyecan verici performansı devlerin de gözünden kaçmış değil.

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