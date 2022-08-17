FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler performansıyla parmak ısırtıyor.
Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler performansıyla parmak ısırtıyor.
Sarı lacivertli tribünlerin Alex de Souza'nın yerine koyduğu, rakip taraftarların bile gönülden alkışladığı 17'lik Arda, Kasımpaşa karşısında attığı gollerle şimdiden tarihe geçti.
Oyuna sonradan giren ve 2 klas gol atan Arda Güler, Süper Lig'de 5 gole ulaşan en genç oyuncu unvanını yakaladı.
Genç futbolcunun performansını selefi Alex de Souza gibi bir diğer efsane Roberto Carlos da yakından takip ediyor.
Alex, "10 numara. Bravo Arda Güler" mesajıyla genç yeteneği kutladı.
Carlos ise, "Eminim yakın gelecekte mükemmel bir yıldıza dönüşecek" ifadesinde bulundu.
HERKES ONU İZLİYOR
Jorge Jesus da Arda'nın performansından son derece memnun.
Dünyaca ünlü hoca oyuncusuyla ilgili, "Arda, genç bir oyuncu. Henüz 17 yaşında, daha öğreneceği çok şey var. Çok gelişecek. Henüz üst seviyede değil ama önü çok açık. Üst seviyelere erişebilecek yeteneği var.
Bazen bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor. Ben de ona bunu söyledim, kendini gösterme baskısı altında oynama dedim. Kendi futbolunu oyna dedim.
İyi başlayamadı ama sonra toparladı ve iki gol attı. Geleceği çok parlak sadece Fenerbahçe'de değil, Türk Milli Takımı'nda da" diye konuştu.
Portekizli çalıştırıcı, ekibiyle birlikte genç yeteneğin gelişimi için çok hassas bir program uyguluyor.
Jorge Jesus tıpkı İsmail Kartal gibi, Arda'yı koruyarak kazanmayı planlıyor.
Jesus, Kasımpaşa maçı sonrası tebrik ettiği Arda Güler'e aynı zamanda, "Kendi futbolunu oyna ama bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışma" uyarısında bulundu.
Portekizli, "Kendini kanıtlamaya ihtiyacın yok, basit oyna" ikazı yaparak Arda'dan ayağında çok fazla top tutmamasını istedi.
DEVLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ!
Türkiye'nin haberine göre; Arda'nın heyecan verici performansı devlerin de gözünden kaçmış değil.
PSG, Dortmund, Ajax, Liverpool, Arsenal, Manchester City scoutları genç yıldızı yakından takip ediyor.