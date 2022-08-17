FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! 6 takım birden...

Dünyaca ünlü hoca oyuncusuyla ilgili, "Arda, genç bir oyuncu. Henüz 17 yaşında, daha öğreneceği çok şey var. Çok gelişecek. Henüz üst seviyede değil ama önü çok açık. Üst seviyelere erişebilecek yeteneği var.