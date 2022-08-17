En iyisi Valencia

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 'maçın oyuncusu' anketinde büyük çekişme yaşandı. Enner Valencia oyların yüzde 40'ını alarak birinciliği elde etti. Ekvadorlu yıldızı yüzde 36.2 ile genç Arda Güler izledi. Joshua King yüzde 16.7 oy topladı. Emre Mor ise yüzde 7 oy aldı.
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 'maçın oyuncusu' anketinde büyük çekişme yaşandı. Enner Valencia oyların yüzde 40'ını alarak birinciliği elde etti. Ekvadorlu yıldızı yüzde 36.2 ile genç Arda Güler izledi. Joshua King yüzde 16.7 oy topladı. Emre Mor ise yüzde 7 oy aldı.