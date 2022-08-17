Bu Fener süper!

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu 3-3'lük Ümraniyespor mücadelesiyle açmıştı. Kanarya'nın Kadıköy'de puan kaybetmesi camiayı endişelendirmişti. Ezeli rakiplerinden Galatasaray'ın kaybettiği, Beşiktaş'ın da berabere kaldığı haftada Fenerbahçe kazanarak moral bulmak istiyordu. Bunu da fazlasıyla yaptı. Jorge Jesus'un öğrencileri maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Kasımpaşa'yı 6-0 ile mağlup etmeyi başardı. Ligde oynadığı.2 maçta 9 gol birden atan sarı-lacivertlilerin aklına hemen efsane 1988-89 sezonu geldi. Fenerbahçe söz konusu sezonda ilk 2 haftada ağları 9 defa havalandırmış. Sezon sonunda da 103 golle rekor kırmıştı. Şimdi herkesin aklında aynı soru var? Jesus'un Fener'i kendi rekorunu yeniler mi . Taraftarın güveni tam.