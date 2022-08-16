Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

REHA KAPSAL - ZİHNİYET
Bahçe'nin ligin ilk maçında Ümraniye'ye 2 puan kaybedince Kasımpaşa karşısında göstereceği performans ve alacağı 3 puan erken bir kırılma yaşamaması ve özgüven kazanması açısından önemliydi.
REHA KAPSAL - ZİHNİYET
Bahçe'nin ligin ilk maçında Ümraniye'ye 2 puan kaybedince Kasımpaşa karşısında göstereceği performans ve alacağı 3 puan erken bir kırılma yaşamaması ve özgüven kazanması açısından önemliydi.
Özellikle Jesus'un istediği oyun anlayışında topun rakipteyken ve kaptırıldığı yerde üçlü presle organize olması, savunmaya karşı en kısa yoldan golü düşünmesi, pas yolu yaratılması ve sonrası hareketliliği, rakip savunma arkası yapılacak koşular önemliydi.
Yaratılacak alanla beraber bunun kullanılması hem savunma hem de hücum adına daha fazla orta saha ve forvetlerin özelliklerini ön plana çıkarma, performans verme açısından bu oyun prensibinin başarılı olması için en önemli faktördür.
F.Bahçe, nitekim Kasımpaşa'nın ilk goldeki gibi alan bırakması, 10 kişi kaldıktan sonra risk alıp öne çıktığında savunma arkasını iyi kullanmasıyla pozisyonlar buldu.
Aynı zamanda top rakipteyken presle kazandığı topla golü buldu.
F.Bahçe'nin oyun modeli ve oyuncu profilinin performansı açısından yapılanlar bunun göstergesiydi.
Valencia çok iyi oynadı ama yine de iyi bir santrfora ve hem gol hem asist yapacak çizgide oynayacak kanat oyuncusu transfer edilmeli.
Sizin saha içinde felsefenizi yansıtacak bir zihniyete ihtiyaç vardır. Jorge Jesus'un da başarılı ve sürdürülebilir bir oyun için hem kadro hem de yakaladığı oyun şablonuna istikrar kazandırması şart.
EMRE BOL - HADİ!
Geçen hafta farklı yenilen ve geçen sezondan kalite anlamında eser kalmayan Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'yi zorlayabileceğini düşünmüyordum.
Henüz ilk yarıda 10 kişi kaldıklarında işleri her zamankinden daha zordu.
Sezon ne gösterir bilinmez elbette ama Serkan Reçber kardeşim bu kez karavana atmış gibi görünüyor. 2. haftadan ahkam kesmemek lazım lakin Kasımpaşa bu sene ligde kalmak için çok zorlanır.
Lincoln rakipler zayıf olduğunda Süperman'a dönüşüyor. Son resmî maçların neredeyse hepsinde skora etki etti.
Benim ondan beklediğim zayıf rakiplere, eksik kalmış rakiplere değil, rakip gibi rakiplere performans göstermesi.
Valencia; Fenerbahçe'nin bir dönemine damga vurmuştu. Sonrasında, "küsünce" ya da "küstürülünce" bir türlü eski performansına dönemedi.
Kasımpaşa karşısında oyunun her yerinde olumlu işler yapan bu adam bence gerektiği şekilde kullanılmadı.
Bazı oyuncular kendilerine gereken önemin verilmesini ister.
Valencia, "kötü dönemlerde" ilgi göremedi, değeri bilinmedi.
Tabi kimse bu farklı galibiyete bakıp aldanmasın. Daha geçen hafta Başakşehir yine farklı skorla Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Zajc'ı elbette es geçmeyelim. Orta sahada Jesus'un transfer ettiği bütün oyunculara bedel.
Oyunu iki yönlü oynayabilmesi bizim ligimiz için çok ama çok önemli. Sakın onu satmak gibi bir hataya düşmeyin.
Sevgili okuyucu; Fenerbahçe ne Ümraniyespor karşısındaki kadar kötü ne de Kasımpaşa maçındaki kadar iyi.
Hem transfere hem de zamana ihtiyacı var takımın… Hadi biraz daha sabredelim.