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Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Son dakika Kasımpaşa Fenerbahçe maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi konuk takım 6-0'lık skorla kazandı. Spor yazarları da Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:54
Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

REHA KAPSAL - ZİHNİYET

Bahçe'nin ligin ilk maçında Ümraniye'ye 2 puan kaybedince Kasımpaşa karşısında göstereceği performans ve alacağı 3 puan erken bir kırılma yaşamaması ve özgüven kazanması açısından önemliydi.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Özellikle Jesus'un istediği oyun anlayışında topun rakipteyken ve kaptırıldığı yerde üçlü presle organize olması, savunmaya karşı en kısa yoldan golü düşünmesi, pas yolu yaratılması ve sonrası hareketliliği, rakip savunma arkası yapılacak koşular önemliydi.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Yaratılacak alanla beraber bunun kullanılması hem savunma hem de hücum adına daha fazla orta saha ve forvetlerin özelliklerini ön plana çıkarma, performans verme açısından bu oyun prensibinin başarılı olması için en önemli faktördür.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

F.Bahçe, nitekim Kasımpaşa'nın ilk goldeki gibi alan bırakması, 10 kişi kaldıktan sonra risk alıp öne çıktığında savunma arkasını iyi kullanmasıyla pozisyonlar buldu.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Aynı zamanda top rakipteyken presle kazandığı topla golü buldu.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

F.Bahçe'nin oyun modeli ve oyuncu profilinin performansı açısından yapılanlar bunun göstergesiydi.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Valencia çok iyi oynadı ama yine de iyi bir santrfora ve hem gol hem asist yapacak çizgide oynayacak kanat oyuncusu transfer edilmeli.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Sizin saha içinde felsefenizi yansıtacak bir zihniyete ihtiyaç vardır. Jorge Jesus'un da başarılı ve sürdürülebilir bir oyun için hem kadro hem de yakaladığı oyun şablonuna istikrar kazandırması şart.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

EMRE BOL - HADİ!

Geçen hafta farklı yenilen ve geçen sezondan kalite anlamında eser kalmayan Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'yi zorlayabileceğini düşünmüyordum.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Henüz ilk yarıda 10 kişi kaldıklarında işleri her zamankinden daha zordu.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Sezon ne gösterir bilinmez elbette ama Serkan Reçber kardeşim bu kez karavana atmış gibi görünüyor. 2. haftadan ahkam kesmemek lazım lakin Kasımpaşa bu sene ligde kalmak için çok zorlanır.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Lincoln rakipler zayıf olduğunda Süperman'a dönüşüyor. Son resmî maçların neredeyse hepsinde skora etki etti.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Benim ondan beklediğim zayıf rakiplere, eksik kalmış rakiplere değil, rakip gibi rakiplere performans göstermesi.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Valencia; Fenerbahçe'nin bir dönemine damga vurmuştu. Sonrasında, "küsünce" ya da "küstürülünce" bir türlü eski performansına dönemedi.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Kasımpaşa karşısında oyunun her yerinde olumlu işler yapan bu adam bence gerektiği şekilde kullanılmadı.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bazı oyuncular kendilerine gereken önemin verilmesini ister.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Valencia, "kötü dönemlerde" ilgi göremedi, değeri bilinmedi.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Tabi kimse bu farklı galibiyete bakıp aldanmasın. Daha geçen hafta Başakşehir yine farklı skorla Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Zajc'ı elbette es geçmeyelim. Orta sahada Jesus'un transfer ettiği bütün oyunculara bedel.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Oyunu iki yönlü oynayabilmesi bizim ligimiz için çok ama çok önemli. Sakın onu satmak gibi bir hataya düşmeyin.

Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Sevgili okuyucu; Fenerbahçe ne Ümraniyespor karşısındaki kadar kötü ne de Kasımpaşa maçındaki kadar iyi.

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