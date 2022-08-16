Kral sahne aldı

Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak renklerine bağladığı Joshua King, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 4. maçında ilk golünü attı. Norveçli oyuncu, 8. dakikada Ferdi'nin pasıyla girdiği ceza sahasında kaleci Ertuğrul'u çalımlayıp sol ayağıyla topu boş kaleye göndererek perdeyi açtı. İlk maçlarına göre daha derli toplu görünen King, yavaş yavaş form tuttuğunu gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu ilk yarıda 5 kilit pası verdi. Bir kafa vuruşunda ise top az farkla üstten auta gitti. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren King'in bir topu yan direkten döndü. Valencia'ya asist yapan King, ilk haftalarda aldığı eleştirileri övgüye çevirdi, gelecek adına umut verdi.



ŞU AN YÜZDE 85'TEYİM



Joshua King henüz yüzde 100 formuna ulaşmadığını söyledi, "Şu an için yüzde 80-85'lerdeyim. En kısa sürede yüzde yüzüme de ulaşacağım. Enner Valencia ile beraber iyi bir ikiliyiz. Koşularla rakip defanslar için tehdit oluşturacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.