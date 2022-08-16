Haberler Fenerbahçe Kral sahne aldı

Kral sahne aldı

Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak renklerine bağladığı Joshua King, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 4. maçında ilk golünü attı. Norveçli oyuncu, 8. dakikada Ferdi'nin pasıyla girdiği ceza sahasında kaleci Ertuğrul'u çalımlayıp sol ayağıyla topu boş kaleye göndererek perdeyi açtı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
Kral sahne aldı

Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak renklerine bağladığı Joshua King, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 4. maçında ilk golünü attı. Norveçli oyuncu, 8. dakikada Ferdi'nin pasıyla girdiği ceza sahasında kaleci Ertuğrul'u çalımlayıp sol ayağıyla topu boş kaleye göndererek perdeyi açtı. İlk maçlarına göre daha derli toplu görünen King, yavaş yavaş form tuttuğunu gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu ilk yarıda 5 kilit pası verdi. Bir kafa vuruşunda ise top az farkla üstten auta gitti. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren King'in bir topu yan direkten döndü. Valencia'ya asist yapan King, ilk haftalarda aldığı eleştirileri övgüye çevirdi, gelecek adına umut verdi.

ŞU AN YÜZDE 85'TEYİM

Joshua King henüz yüzde 100 formuna ulaşmadığını söyledi, "Şu an için yüzde 80-85'lerdeyim. En kısa sürede yüzde yüzüme de ulaşacağım. Enner Valencia ile beraber iyi bir ikiliyiz. Koşularla rakip defanslar için tehdit oluşturacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde müjdeli haber geldi! Andrea Belotti için dudak uçuklatan maaş…
Can Yaman'dan özel bağış gecesi! Kendisiyle baş başa yemek yiyen hayranları için...
G.Saray milli yıldızın peşinde!
Erman Toroğlu: F.Bahçe için antrenman oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yıldızına büyük övgü!
Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! 15 AĞUSTOS
MasterChef 13. finalist kim oldu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızına büyük övgü! F.Bahçe'nin yıldızına büyük övgü! 06:47
Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt! Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt! 06:31
Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt! Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt! 06:31
Kasımpaşa'nın golü sayılmadı! İşte VAR çizgisi... Kasımpaşa'nın golü sayılmadı! İşte VAR çizgisi... 01:54
K.Paşa - F.Bahçe maçında tartışmalı pozisyon! K.Paşa - F.Bahçe maçında tartışmalı pozisyon! 01:44
Fenerbahçe farklı kazandı! Fenerbahçe farklı kazandı! 01:44
Daha Eski
Arda'nın 2. golünden sonra dikkat çeken görüntü! Arda'nın 2. golünden sonra dikkat çeken görüntü! 01:44
Jorge Jesus: Arda'nın geleceği çok parlak! Jorge Jesus: Arda'nın geleceği çok parlak! 01:44
Fenerbahçe maçı sonrası istifa kararı! Fenerbahçe maçı sonrası istifa kararı! 01:45
Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası 'çifte standart' tepkisi! Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası 'çifte standart' tepkisi! 01:45
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 01:48
Aslan'da yol ayrımı! İşte gönderilecek isimler Aslan'da yol ayrımı! İşte gönderilecek isimler 01:49