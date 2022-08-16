Haberler Fenerbahçe Görüntü net

Görüntü net

“Üretken olmak istedik, olduk. Görüntü çok netti. Her şeyini ortaya koyan, heyecanlı bir görüntü sergiledik. Kazanmak istedik, kazandık”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
Görüntü net

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, farklı galibiyet nedeniyle oyuncularını kutladı. Hem futboldan hem mücadeleden hem de skordan çok memnun olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Görüntü çok netti. Her şeyini ortaya koyan, heyecanlı bir görüntü sergiledik. Kazanmaya açtık, bunu da gösterdik ve kazandık" şeklinde konuştu. Erken golleri sonrası rakibin de eksik kalmasının avantajını iyi kullandıklarını sözlerine ekleyen Jesus, "Üretken olmak istedik, olduk. İlerleyen haftalarda skor olarak benzer performans ortaya koyacağız" dedi.

TAKVİM YOĞUN AMA...

Öte yandan maç öncesi de açıklamalar yapan sarı lacivertli teknik adam "Büyük takımlar iki kulvarda mücadele etmek istiyorsa, yoğun takvim altından kalkmalı. Buraya geleli iki ay oldu, bu takvime adapte olmaya çalışıyorum. Bu yoğun takvim de gelişmenin bir parçası. Sakat oyuncularımız iyileşiyor. Üç günde bir maç yaparken, çok fazla seçenek olması, hoca için çok önemli" ifadelerini kullandı. Jesus ayrıca taraftarlara da destek çağrısında bulunarak "Onların gücü bizim için çok önemli. Tüm sezon yanınmızda olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

LINCOLN LİGDE SİFTAH YAPTI!

F.Bahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln, dün gece ligde siftah yaptı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Valencia'nın attığı nefis kafa golünde asisti yapan isimdi. Böylece ligde ilk gol pasını vermiş oldu. Lincoln, asisti dışında mücadelesi ile de tam not aldı. Maç sonrası hak ettikleri bir galibiyet olduğunu vurguladı.

'TOPARLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, sezona hiç ummadıkları şekilde başladıklarını söyledi. Geçen haftaki 4-0'lık Başakşehir yenilgisinin ardından moral bozukluğu yaşadıklarını belirten Sami Uğurlu, dünkü mağlubiyetin de öz güven düşürdüğünün altını çizdi. Uğurlu, "Erken gelen gol sonrası bir de 10 kişi kalmamız oyundan çabuk düşürdü. Toparlanmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir tatil pozlarıyla güneşi kıskandırdı! Değişimi muhteşem olmuştu...
2021’de vefat eden Rasim Öztekin’in son gününü anlattı! Ceyhun Fersoy'un sözleri yürek sızlattı! “Kemal Kuruçay da öyle oldu” deyip...
G.Saray milli yıldızın peşinde!
Erman Toroğlu: F.Bahçe için antrenman oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yıldızına büyük övgü!
Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! 15 AĞUSTOS
MasterChef 13. finalist kim oldu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızına büyük övgü! F.Bahçe'nin yıldızına büyük övgü! 06:47
Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt! Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt! 06:31
Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt! Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt! 06:31
Kasımpaşa'nın golü sayılmadı! İşte VAR çizgisi... Kasımpaşa'nın golü sayılmadı! İşte VAR çizgisi... 01:54
K.Paşa - F.Bahçe maçında tartışmalı pozisyon! K.Paşa - F.Bahçe maçında tartışmalı pozisyon! 01:44
Fenerbahçe farklı kazandı! Fenerbahçe farklı kazandı! 01:44
Daha Eski
Arda'nın 2. golünden sonra dikkat çeken görüntü! Arda'nın 2. golünden sonra dikkat çeken görüntü! 01:44
Jorge Jesus: Arda'nın geleceği çok parlak! Jorge Jesus: Arda'nın geleceği çok parlak! 01:44
Fenerbahçe maçı sonrası istifa kararı! Fenerbahçe maçı sonrası istifa kararı! 01:45
Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası 'çifte standart' tepkisi! Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası 'çifte standart' tepkisi! 01:45
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 01:48
Aslan'da yol ayrımı! İşte gönderilecek isimler Aslan'da yol ayrımı! İşte gönderilecek isimler 01:49