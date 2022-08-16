Görüntü net

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, farklı galibiyet nedeniyle oyuncularını kutladı. Hem futboldan hem mücadeleden hem de skordan çok memnun olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Görüntü çok netti. Her şeyini ortaya koyan, heyecanlı bir görüntü sergiledik. Kazanmaya açtık, bunu da gösterdik ve kazandık" şeklinde konuştu. Erken golleri sonrası rakibin de eksik kalmasının avantajını iyi kullandıklarını sözlerine ekleyen Jesus, "Üretken olmak istedik, olduk. İlerleyen haftalarda skor olarak benzer performans ortaya koyacağız" dedi.



TAKVİM YOĞUN AMA...



Öte yandan maç öncesi de açıklamalar yapan sarı lacivertli teknik adam "Büyük takımlar iki kulvarda mücadele etmek istiyorsa, yoğun takvim altından kalkmalı. Buraya geleli iki ay oldu, bu takvime adapte olmaya çalışıyorum. Bu yoğun takvim de gelişmenin bir parçası. Sakat oyuncularımız iyileşiyor. Üç günde bir maç yaparken, çok fazla seçenek olması, hoca için çok önemli" ifadelerini kullandı. Jesus ayrıca taraftarlara da destek çağrısında bulunarak "Onların gücü bizim için çok önemli. Tüm sezon yanınmızda olmalarını istiyoruz" diye konuştu.



LINCOLN LİGDE SİFTAH YAPTI!



F.Bahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln, dün gece ligde siftah yaptı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Valencia'nın attığı nefis kafa golünde asisti yapan isimdi. Böylece ligde ilk gol pasını vermiş oldu. Lincoln, asisti dışında mücadelesi ile de tam not aldı. Maç sonrası hak ettikleri bir galibiyet olduğunu vurguladı.



'TOPARLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ'



Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, sezona hiç ummadıkları şekilde başladıklarını söyledi. Geçen haftaki 4-0'lık Başakşehir yenilgisinin ardından moral bozukluğu yaşadıklarını belirten Sami Uğurlu, dünkü mağlubiyetin de öz güven düşürdüğünün altını çizdi. Uğurlu, "Erken gelen gol sonrası bir de 10 kişi kalmamız oyundan çabuk düşürdü. Toparlanmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.