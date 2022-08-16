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Fenerbahçe Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertliler Kasımpaşa galibiyetinden sonra rotasını UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacağı Austria Wien maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 20:42
Fenerbahçe Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık idmanıyla tamamlanırken, Kasımpaşa maçında görev yapan oyuncular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma ve pas idmanları sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalar yaparak günü noktaladı.

Serdar Aziz özel programı doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, İrfan Can Kahveci idmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Joao Pedro ise ilk bölümde çalışmalara katıldı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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