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SÜPER LİG HABERLERİ | Joshua King Kasımpaşa maçı sonrası konuştu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadele 6-0'lık skorla sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanırken maçın ardından Joshua King açıklamalarda bulundu. King, ""Mutluluk verici bir skor. Geçen hafta hayal kırıklığı yaşadık. Ümraniyespor'u yenmemiz gerekiyordu. Bugün rakibin kırmızı kart görmesi işlerimizi kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 00:02
SÜPER LİG HABERLERİ | Joshua King Kasımpaşa maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadele 6-0'lık skorla sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanırken maçın ardından Joshua King açıklamalarda bulundu. King, "Bugün rakibin kırmızı kart görmesi işlerimizi kolaylaştırdı. Sürekli ve sürekli denemek zorundayız. Eninde sonunda top ağlarla buluşacak" ifadelerini kullandı.

İŞTE JOSHUA KING'İN AÇIKLAMALARI

"Mutluluk verici bir skor. Geçen hafta hayal kırıklığı yaşadık. Ümraniyespor'u yenmemiz gerekiyordu. Bugün rakibin kırmızı kart görmesi işlerimizi kolaylaştırdı. Sürekli ve sürekli denemek zorundayız. Eninde sonunda top ağlarla buluşacak"

"7 sene boyunca Premier Lig'deydim ve oldukça sıkı bir lig. Türkiye ligi dışarıdan bakınca küçümseniyor ancak öyle değil. %85 hazır hissediyorum. Antrenörümle birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Vücudum yavaş yavaş alışıyor. Bugün gösterdiğim performanstan memnunum"

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