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SÜPER LİG HABERLERİ | Jorge Jesus Kasımpaşa maçı öncesi konuştu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus maç öncesi konuştu. Jesus, "Büyük takımlar iki kulvarda mücadele etmek istiyorsa yoğun takvime ayak uydurmak zorunda. Kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Bu yoğun takvim de gelişmenin bir parçası" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:13 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:21
SÜPER LİG HABERLERİ | Jorge Jesus Kasımpaşa maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus maç öncesi konuştu. Jesus"Büyük takımlar iki kulvarda mücadele etmek istiyorsa yoğun takvime ayak uydurmak zorunda. Kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Bu yoğun takvim de gelişmenin bir parçası" ifadelerini kullandı.

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"Büyük takımlar iki kulvarda mücadele etmek istiyorsa yoğun takvime ayak uydurmak zorunda. Kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Bu yoğun takvim de gelişmenin bir parçası"

"Sakat oyuncularımız iyileşiyor. Üç günde bir maç yaparken, çok fazla seçenek olması, hoca için çok önemli."

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