SÜPER LİG HABERLERİ | Enner Valencia Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken Enner Valencia mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Valencia, "Bu galibiyet, çalışmalarımızın bir meyvesi. Yeni kurulmuş bir takımız, her maç üzerine koyup devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İŞTE ENNER VALENCIA'NIN AÇIKLAMALARI

"Bu galibiyet, çalışmalarımızın bir meyvesi. Yeni kurulmuş bir takımız, her maç üzerine koyup devam etmek istiyoruz. Bu galibiyet, öz güven kazanmamız için önemliydi"