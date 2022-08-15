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SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Mor Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 6-0'lık skorla üstün ayrıldı. Karşılaşma sonrası Emre Mor açıklamalarda bulundu. Mor, "Bu maç ile geri döndüğümüzü söyleyebilirim. Bazı şeyleri düzeltmeye başladığımızın bir göstergesi." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 00:13
SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Mor Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacviertliler müsabakadan 6-0'lık skorla üstün ayrılan taraf oldu.

Karşılaşma sonrası Emre Mor açıklamalarda bulundu. Mor, "Bu maç ile geri döndüğümüzü söyleyebilirim. Bazı şeyleri düzeltmeye başladığımızın bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

İŞTE EMRE MOR'UN AÇIKLAMALARI

"Bu maç ile geri döndüğümüzü söyleyebilirim. Bazı şeyleri düzeltmeye başladığımızın bir göstergesi. Eğer kırmızı kart olmasa maçı yine kazanacağımızı düşünüyorum. Mutluyuz"

"Tüm goller iyiydi. Çok iyi oynadık. Bugün fırsatları kaçırmasak, belki 10 gol bile atabilirdik"

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