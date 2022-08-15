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Pereira'dan ‘banka’lı yanıt

Vitor Pereira için işler iyi gitmiyor. Palmeiras'a 1-0 yenildikleri maçın ardından 'görevden alınacağı korkusu yaşayıp yaşamadığını' soran gazeteciye sinirlenen Portekizli hoca, "Şaka yapıyor olmalısın adamım! Kariyerimde hiç işimi kaybetmekten korkmadım. Bankada ne kadar param olduğumu biliyor musun? Buna ihtiyacım yok" dedi. Pereira'nın takımı Corinthians, Libertadores Kupası'ndan da elenmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Pereira'dan ‘banka’lı yanıt
Vitor Pereira için işler iyi gitmiyor. Palmeiras'a 1-0 yenildikleri maçın ardından 'görevden alınacağı korkusu yaşayıp yaşamadığını' soran gazeteciye sinirlenen Portekizli hoca, "Şaka yapıyor olmalısın adamım! Kariyerimde hiç işimi kaybetmekten korkmadım. Bankada ne kadar param olduğumu biliyor musun? Buna ihtiyacım yok" dedi. Pereira'nın takımı Corinthians, Libertadores Kupası'ndan da elenmişti.
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