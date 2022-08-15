Pelkas Hull’a kiralanıyor

Dimitris Pelkas'ın Hull City'ye transferi için son görüşmeler yapılıyor. İngiliz ekibinin, Yunan oyuncuyu kiralama konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 28 yaşındaki Pelkas, Fenerbahçe'de iki sezonda 65 maça çıkıp, 13 gol+8 asist üretti.
Dimitris Pelkas'ın Hull City'ye transferi için son görüşmeler yapılıyor. İngiliz ekibinin, Yunan oyuncuyu kiralama konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 28 yaşındaki Pelkas, Fenerbahçe'de iki sezonda 65 maça çıkıp, 13 gol+8 asist üretti.