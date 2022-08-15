Mert Hakan dönüyor

Sakatlığı geçen Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak. Tecrübeli oyuncunun onbirde olup olmayacağına Jesus karar verecek. Mert Hakan geçen sezon ligde 9 asist ile skora önemli katkı sağlamıştı. Başarılı futbolcunun en azından ikinci yarıda süre alması bekleniyor.
Sakatlığı geçen Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak. Tecrübeli oyuncunun onbirde olup olmayacağına Jesus karar verecek. Mert Hakan geçen sezon ligde 9 asist ile skora önemli katkı sağlamıştı. Başarılı futbolcunun en azından ikinci yarıda süre alması bekleniyor.