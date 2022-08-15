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Mert Hakan dönüyor

Sakatlığı geçen Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak. Tecrübeli oyuncunun onbirde olup olmayacağına Jesus karar verecek. Mert Hakan geçen sezon ligde 9 asist ile skora önemli katkı sağlamıştı. Başarılı futbolcunun en azından ikinci yarıda süre alması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Mert Hakan dönüyor
Sakatlığı geçen Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak. Tecrübeli oyuncunun onbirde olup olmayacağına Jesus karar verecek. Mert Hakan geçen sezon ligde 9 asist ile skora önemli katkı sağlamıştı. Başarılı futbolcunun en azından ikinci yarıda süre alması bekleniyor.
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