İsmail Kartal: Kırgın değilim

Fenerbahçe'de görevi Jorge Jesus'a devreden İsmail Kartal, kırgın olmadığını açıkladı. İlk kez konuşan Kartal, "Ben görevimi yaptım, bıraktım. Oynattığımız futbol, aldığımız puanlar ortada. Büyük Fenerbahçe taraftarına borcumuzu ödedik. Kimseye kırgınlığım yok" ifadelerini kullandı... Kartal, Fenerbahçe konusunda şu an bir beklentisi olmadığını, 1-2 takımla görüştüğünü belirtti. Jesus'un Arda Güler'e az şans vermesi için de, "Arda, yetenekli bir oyuncu. Ama bazı eksikleri var. Herhalde hoca da o eksikleri gördü ki, oynatmıyor. Yavaş yavaş oynatacaktır." dedi.
Fenerbahçe'de görevi Jorge Jesus'a devreden İsmail Kartal, kırgın olmadığını açıkladı. İlk kez konuşan Kartal, "Ben görevimi yaptım, bıraktım. Oynattığımız futbol, aldığımız puanlar ortada. Büyük Fenerbahçe taraftarına borcumuzu ödedik. Kimseye kırgınlığım yok" ifadelerini kullandı... Kartal, Fenerbahçe konusunda şu an bir beklentisi olmadığını, 1-2 takımla görüştüğünü belirtti. Jesus'un Arda Güler'e az şans vermesi için de, "Arda, yetenekli bir oyuncu. Ama bazı eksikleri var. Herhalde hoca da o eksikleri gördü ki, oynatmıyor. Yavaş yavaş oynatacaktır." dedi.