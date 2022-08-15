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Fenerbahçe siftah arıyor! İşte Jorge Jesus'un 11'i

Süper Lig’in ilk haftasında Ümraniye’ye takılan sarı-lacivertliler bu akşam Kasımpaşa’ya konuk olacak... Hedef ilk galibiyeti almak. İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe siftah arıyor! İşte Jorge Jesus'un 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak... Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Yeni sezonun ilk haftasında Kadıköy'de ligin yeni ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor'la 3-3 berabere kalan Kanarya, kazanıp ligde ilk galibiyetini almak istiyor. Ev sahibi Kasımpaşa'da da hedef aynı. İstanbul ekibi geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olmuştu. İki takım arasında ligde geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı da Fenerbahçe 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.

KANARYA ÜSTÜN

Kasımpaşa ile Fenerbahçe ligde 39. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 38 maçın 30'unu sarılacivertliler kazandı. Kasımpaşa 4 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Kanarya 92 kez fileleri havalandırdı, Kasımpaşa ise 36 gol attı.

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, H'Gjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Ben Ouanes, Bahoken.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Peres (Lemos), Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, Lincoln, Emre Mor, Valencia.

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