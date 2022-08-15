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Fenerbahçe Austria Wien maçı öncesi UEFA'ya kadrosunu bildirdi! Alioski...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Avusturya Wien maçı öncesi UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Fenerbahçe'nin kadrosunda, yeni transferlerden Alioski de yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:11
Fenerbahçe Austria Wien maçı öncesi UEFA'ya kadrosunu bildirdi! Alioski...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda; Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha ve Tiago Çukur yer almadı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Joao Pedro'nun sakatlığı devam ederken, Pelkas'ın da Hull City'ye transferi gündemde.

Fenerbahçe'de ayrıca yeni transferler İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski kadroya eklendi.

Fenerbahçe'nin bildirdiği kadroda yer alan isimler şunlar;


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