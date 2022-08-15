Fenerbahçe Austria Wien maçı öncesi UEFA'ya kadrosunu bildirdi! Alioski...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda; Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha ve Tiago Çukur yer almadı.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Joao Pedro'nun sakatlığı devam ederken, Pelkas'ın da Hull City'ye transferi gündemde.
Fenerbahçe'de ayrıca yeni transferler İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski kadroya eklendi.
Fenerbahçe'nin bildirdiği kadroda yer alan isimler şunlar;