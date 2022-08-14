Fenerbahçe'den Vinicius sürprizi

Kanarya'nın son dakikada Carlos Vinicius için de hamle yaptığı ortaya çıktı... Haberi Belçika basını duyurdu. Jorge Jeusus'un PSV Eindhoven'in Brezilyalı golcüsünü istediği ancak Ruud van Nistelrooy'un transfere onay vermede isteksiz olduğu bildirildi. Portekiz medyası ise gelişme yaşanabileceğini yazdı... PSV, 27 yaşındaki Vinicius'u Benfica'dan geçtiğimiz yaz satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralamıştı.
Kanarya'nın son dakikada Carlos Vinicius için de hamle yaptığı ortaya çıktı... Haberi Belçika basını duyurdu. Jorge Jeusus'un PSV Eindhoven'in Brezilyalı golcüsünü istediği ancak Ruud van Nistelrooy'un transfere onay vermede isteksiz olduğu bildirildi. Portekiz medyası ise gelişme yaşanabileceğini yazdı... PSV, 27 yaşındaki Vinicius'u Benfica'dan geçtiğimiz yaz satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralamıştı.