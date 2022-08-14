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Jorge Jesus'un göreve gelmesi sonrası transferde gaza basan Fenerbahçe'de yabancı sayısı 22'ye yükselmiş durumda...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Veda listesi kalabalık
Jorge Jesus'un göreve gelmesi sonrası transferde gaza basan Fenerbahçe'de yabancı sayısı 22'ye yükselmiş durumda... Yönetim, fazlalıkları bir an önce göndermek için çalışmaları sürdürüyor. Max Meyer, Steven Caulker, Lemos, Pelkas, Mergim Berisha ve Novak ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Samatta da Genk'e kiralanacak. Ancak bu 7 ismin ayrılması yetmiyor. Zira kadroya bir de yabancı golcü katılacak. Bu nedenle Szalai ve Tisserand'ın da satılması gündemde. iki oyuncunun taliplileri ile pazarlıklar devam ediyor...
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