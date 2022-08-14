Szalai imzaya hazır!

Attila Szalai için Zenit ve West Ham iddiaları devam ediyor. Zenit beklemeye geçerken, West Ham'ın Fenerbahçe'ye son olarak 11 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Sarı-lacivertli yönetimin bonservis beklentisi ise en az 15 milyon euro. Bu yüzden henüz bir sonuca ulaşılamadı. Szalai'nin kulüplerin anlaşması halinde imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.
Attila Szalai için Zenit ve West Ham iddiaları devam ediyor. Zenit beklemeye geçerken, West Ham'ın Fenerbahçe'ye son olarak 11 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Sarı-lacivertli yönetimin bonservis beklentisi ise en az 15 milyon euro. Bu yüzden henüz bir sonuca ulaşılamadı. Szalai'nin kulüplerin anlaşması halinde imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.