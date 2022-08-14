Haberler Fenerbahçe Szalai imzaya hazır!

Szalai imzaya hazır!

Attila Szalai için Zenit ve West Ham iddiaları devam ediyor. Zenit beklemeye geçerken, West Ham'ın Fenerbahçe'ye son olarak 11 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Sarı-lacivertli yönetimin bonservis beklentisi ise en az 15 milyon euro. Bu yüzden henüz bir sonuca ulaşılamadı. Szalai'nin kulüplerin anlaşması halinde imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Szalai imzaya hazır!
Attila Szalai için Zenit ve West Ham iddiaları devam ediyor. Zenit beklemeye geçerken, West Ham'ın Fenerbahçe'ye son olarak 11 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Sarı-lacivertli yönetimin bonservis beklentisi ise en az 15 milyon euro. Bu yüzden henüz bir sonuca ulaşılamadı. Szalai'nin kulüplerin anlaşması halinde imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.
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