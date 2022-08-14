Rotasyona devam

F.Bahçe'de gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Üç günde bir maç periyodu devam eden sarı-lacivertli takımda ilk onbirde yine revizyon olacak. Slovacko karşılaşması sonrası, "Yoğun trafiği kaldırmak için bunu yapmamız gerekiyor" diyen teknik direktör Jorge Jesus'un yarınki mücadelede savunmanın solunda yeniden Ferdi Kadıoğlu'na görev vermesi bekleniyor. Bu mevkide aksayan Luan Peres'in ise stoperde Attila Szalai'nin yeni ekürisi olması gündemde...



ALİOSKİ SÜRPRİZDE



Jesus'un stoperde yeniden Gustavo Henrique'ye şans vermesi de ihtimaller arasında. Slovacko maçında dinlendirilen Arao ile Lincoln tekrar ilk onbire dönecek. Forvette ise attığı gole rağmen Serdar Dursun'un yeri garanti değil. Valencia'nın formayı geri alma olasılığı yüksek. Yeni transfer Alioski için kararı Jesus verecek. 11 ihtimali düşük olan Makedon oyuncunun yedek soyunması bekleniyor... Rotasyon ile birlikte kulübe adayları ise Arda, Bruma, Lemos ve Crespo...



GÖZLER JOAO PEDRO'DA

Saha çalışmalarına başlayan Joao Pedro'nun Kasımpaşa maçının kadrosuna alınıp alınmayacağı bugünkü idmanda belli olacak. Adale tedavisi uygulanan Brezilyalı forvet kadroya girse dahi yedek kulübesinde oturacak. Riske edilmemesi durumunda ise siftah için haftaya Adana Demirspor ile Ülker Stadı'nda oynanacak maçı bekleyecek.



İŞTE 3 HAFTALIK PROGRAM



Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de 3, 4 ve 5. hafta programı belli oldu... 3. HAFTA: 22 Ağustos Pazartesi F.Bahçe- Adana Demirspor (21.45) / 4. HAFTA: 29 Ağustos Pazartesi Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe (19.15) / 5. HAFTA: 3 Eylül Cumartesi Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (21.45).