"HEDEF HER ZAMAN YUKARIDA OLMAK"

Jesus, Slovacko ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında takımına dair, "Fenerbahçe Avrupa kulüpler sıralamasında hak etmediği şekilde çok aşağılarda. Her zaman yukarıda olması gerekiyor. Yarışmacı bir takım olduğunu tekrar göstermesi gerekiyor ama bu yavaş yavaş olacak bir şey. Fenerbahçe'nin hedefi benim Benfica'dayken oynadığım gibi her zaman yukarılarda oynamak olmalı." demişti.