Fenerbahçe'ye Gomez müjdesi!

105 MAÇTA 22 GOL
Valencia'ya 2019 yılında Celta Vigo'dan 14.5 milyon euro'ya transfer olan Maxi Gomez, İspanyol ekibinde 105 maça çıktı. 22 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı. 25 yaşındaki santrfor, forma giydiği Celta Vigo'da 75 maçta 31 gol+10 asist, ilk kulübü Defensor Sporting Club'da ise 52 maçta 29 gol+12 asistlik performans sergiledi. Uruguay Milli Takımı'nda 27 kez yer alıp 4 kez fileleri havalandıran 1.86 boyundaki Maxi Gomez'in piyasa değeri bir ara 40 milyon euro'yu görmüştü.
RÜZGAR GİBİ UÇTU
Uruguaylı olan Maxi Gomez, futbola Defensor takımının alt yapısında başladı. 2015'te A Takıma yükseldi. İlk yılında 18 gole katkı sağlayarak büyük sükse yaptı. 2016-17'de 27 maçta 15 gol atıp, 8 asist üretince Celta'nın yolunu tuttu. İspanyol ekibinde ilk yılında 23, ikinci yılında 18 gole katkı yapınca zirve yaptı, değeri 40 milyon euro'yu gördü. 2019'da 14.5 milyon euro'ya Valencia'ya gitti. Buradaki 3 sezonunda 34 gole etki etti.
İYİLEŞTİ HAZIR DEĞİL
Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Maxi Gomez'in geçen sezondan bu yana 5. metatarsalda (Ayak tarak kemiği) sorun yaşadığını açıklamıştı. İtalyan hoca, Girona maçı öncesi Gomez'in son durumuyla ilgili, "Maxi şu an fiziksel olarak hazır değil. 2 hafta antrenman yapmadı. Girona'ya karşı 15-20 dakika oynayabilecek mi göreceğiz" dedi.