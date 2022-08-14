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Brezilya'da gündem Vitor Pereira! Cevabı olay oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians kendi evinde Palmeiras'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Portekizli çalıştırıcının kovulma sorusuna verdiği yanıt, Brezilya'da gündem oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 12:32
Brezilya'da gündem Vitor Pereira! Cevabı olay oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians kendi evinde Palmeiras'a 1-0 mağlup oldu. Portekizli çalıştırıcının son dönemdeki performansı Brezilya basını tarafından eleştiriliyor.

Son olarak basın toplantısında Pereira'ya "Kovulmaktan korkuyor musunuz?" sorusu soruldu. Portekizli çalıştırıcı, bu soruya verdiği cevapla Brezilya'da gündem oldu.

"NE KADAR PARAM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?"

İşte Pereira'nın "Kovulmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna cevabı:

"Şaka mı yapıyorsunuz? İşimi kaybetmekten neden korkayım? Siz benim banka hesabımda ne kadar para olduğunu biliyor musunuz?"

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