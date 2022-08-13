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Yeni iddia David Luiz

Attila Szalai konusunda ciddi transfer teklifleri alan Fenerbahçe için stoper iddiaları hız kesmiyor... Son yazılan isim David Luiz oldu. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin 35 yaşındaki yıldız savunmacıyı gündemine aldığını savundu. Flamengo ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan David Luiz ile Serie A ekiplerinden Lazio'nun da ilgilendiği ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Yeni iddia David Luiz
Attila Szalai konusunda ciddi transfer teklifleri alan Fenerbahçe için stoper iddiaları hız kesmiyor... Son yazılan isim David Luiz oldu. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin 35 yaşındaki yıldız savunmacıyı gündemine aldığını savundu. Flamengo ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan David Luiz ile Serie A ekiplerinden Lazio'nun da ilgilendiği ifade edildi.
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