Yeni iddia David Luiz

Attila Szalai konusunda ciddi transfer teklifleri alan Fenerbahçe için stoper iddiaları hız kesmiyor... Son yazılan isim David Luiz oldu. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin 35 yaşındaki yıldız savunmacıyı gündemine aldığını savundu. Flamengo ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan David Luiz ile Serie A ekiplerinden Lazio'nun da ilgilendiği ifade edildi.
Attila Szalai konusunda ciddi transfer teklifleri alan Fenerbahçe için stoper iddiaları hız kesmiyor... Son yazılan isim David Luiz oldu. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin 35 yaşındaki yıldız savunmacıyı gündemine aldığını savundu. Flamengo ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan David Luiz ile Serie A ekiplerinden Lazio'nun da ilgilendiği ifade edildi.