Haberler Fenerbahçe West Ham’a pahalı geldi!

West Ham’a pahalı geldi!

West Ham United'in Attila Szalai için Fenerbahçe ile anlaşmaya varamayınca rotasını Spezia'nın 22 yaşındaki sol stoperi Jakub Kiwior'a çevirdiği bildirildi... Fenerbahçe'nin Macar stoper için en az 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği biliniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
West Ham’a pahalı geldi!
West Ham United'in Attila Szalai için Fenerbahçe ile anlaşmaya varamayınca rotasını Spezia'nın 22 yaşındaki sol stoperi Jakub Kiwior'a çevirdiği bildirildi... Fenerbahçe'nin Macar stoper için en az 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği biliniyor.
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