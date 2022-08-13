Türkiye’de çok para kazandım

İlk kulübü Estudiantes'e geri dönen Jose Sosa'dan Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir açıklama geldi. Arjantinli yıldız, "Bir önceki dönemimde çok iyi para kazandım, bu yüzden Estudiantes'e para için gelmedim" dedi... 37 yaşındaki Sosa, iki sezon forma giydiği Kanarya'da 62 maçta 4 gol+4 asist üretmiş ve beklentilerin altında kalmıştı. Sosa, Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzon formaları da giydi.
İlk kulübü Estudiantes'e geri dönen Jose Sosa'dan Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir açıklama geldi. Arjantinli yıldız, "Bir önceki dönemimde çok iyi para kazandım, bu yüzden Estudiantes'e para için gelmedim" dedi... 37 yaşındaki Sosa, iki sezon forma giydiği Kanarya'da 62 maçta 4 gol+4 asist üretmiş ve beklentilerin altında kalmıştı. Sosa, Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzon formaları da giydi.