Sörloth için ‘karar’ anı

Leipzig'de Alexander Sörloth'un geleceği önümüzdeki hafta belli olacak. Alman basını, Timo Werner transferinin ardından takımdan hangi golcünün gönderileceğini teknik direktör Tedesco'nun önümüzdeki hafta içinde yönetime bildireceğini yazdı. Sörloth için Fenerbahçe'nin yanı sıra Köln'ün de 'kiralama' teklifi yaptığı ifade edildi.
Leipzig'de Alexander Sörloth'un geleceği önümüzdeki hafta belli olacak. Alman basını, Timo Werner transferinin ardından takımdan hangi golcünün gönderileceğini teknik direktör Tedesco'nun önümüzdeki hafta içinde yönetime bildireceğini yazdı. Sörloth için Fenerbahçe'nin yanı sıra Köln'ün de 'kiralama' teklifi yaptığı ifade edildi.