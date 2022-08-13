Jesus’la 5’te 1

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde çıktığı 5 resmi maçta; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı... Büyük umutlarla takımı şampiyon yapması için göreve getirilen Portekizli hoca; Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. İstanbul'da normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda rakibine 2-1 mağlup olarak Devler Ligi defterini kapattı... UEFA Avrupa Ligi 3. turunda ise Slovacko'yu Kadıköy'de 3-0 mağlup ederek, tek galibiyetini elde etti. Deplasmanda 1-1 beraberlikle play-off biletini aldı. Süper Lig'deki ilk maçında ise Kadıköy'de Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı...