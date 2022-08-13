İlk uçakla gönderilmeli!

Diego Rossi'nin Slovacko maçındaki performansına tepki gösteren eski Fenerbahçeli Serhat Akın, "Rossi'yi ilk kargo uçağına bindirip, göndermek gerekir. O uçağa başka hangi oyuncular biner?" ifadelerini kullandı. Taraftarlardan da bu yoruma destek geldi. Rossi'nin yerine Pelkas'ın tekrar takıma kazandırılması gerektiği belirtildi... Jesus'un 5 resmi maçta da şans verdiği Rossi şu ana kadar sadece bir asist yapabildi.
Diego Rossi'nin Slovacko maçındaki performansına tepki gösteren eski Fenerbahçeli Serhat Akın, "Rossi'yi ilk kargo uçağına bindirip, göndermek gerekir. O uçağa başka hangi oyuncular biner?" ifadelerini kullandı. Taraftarlardan da bu yoruma destek geldi. Rossi'nin yerine Pelkas'ın tekrar takıma kazandırılması gerektiği belirtildi... Jesus'un 5 resmi maçta da şans verdiği Rossi şu ana kadar sadece bir asist yapabildi.