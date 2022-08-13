Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

Slovacko deplasmanıyla 5. resmi maçına çıkan Fenerbahçe 'de bir türlü istikrara ulaşamayan defans kurgusu, yaklaşan Kasımpaşa karşılaşması öncesinde alarm veriyor.
Kim MinJae'nin Napoli'ye satılması, Serdar Aziz'in sakatlanması, yeni transferler Gustavo Henrique ve Luan Peres'in formsuzlukları, lig başlamasına rağmen Jorge Jesus'u arayışları sürdürmeye itiyor.
Tisserand'ın gözden düşmesinden sonra Lemos'a 1,5 yıl sonra forma veren Portekizli teknik adam, 5 resmi maçta 5 farklı defans kurgusuyla oynamak zorunda kaldı.