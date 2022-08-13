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Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nda Slovacko engelini aşarak adını play-offlara yazdıran Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçına odaklandı. Öte yandan Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda gidenler ve gelenler nedeniyle şimdiye dek istikrarlı bir ilk 11 kuramadı. Sarı lacivertlilerde yeni transferler isteneni veremezken, Jorge Jesus'un Attila Szalai tercihi ve Macar yıldıza dair o detay, ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:00
Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

Slovacko deplasmanıyla 5. resmi maçına çıkan Fenerbahçe 'de bir türlü istikrara ulaşamayan defans kurgusu, yaklaşan Kasımpaşa karşılaşması öncesinde alarm veriyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

Kim MinJae'nin Napoli'ye satılması, Serdar Aziz'in sakatlanması, yeni transferler Gustavo Henrique ve Luan Peres'in formsuzlukları, lig başlamasına rağmen Jorge Jesus'u arayışları sürdürmeye itiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

Tisserand'ın gözden düşmesinden sonra Lemos'a 1,5 yıl sonra forma veren Portekizli teknik adam, 5 resmi maçta 5 farklı defans kurgusuyla oynamak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

HER MAÇTA FARKLI DEFANS DÖRTLÜSÜ

İlk resmi maç olan Devler Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında Osayi-Serdar Aziz-Szalai-Ferdi dörtlü defansıyla Fenerbahçe'yi sahaya süren Jesus, Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla Marcel Tisserand'a şans vermiş, İstanbul'da oynanan rövanş maçında da takım, Osayi-Tisserand-Szalai-Ferdi dizilişiyle sahada yer almıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

İlk Slovacko karşılaşmasında Osayi-Gustavo-Szalai-Ferdi, Ümraniye önünde ise Ferdi-Gustavo-Szalai-Peres'i tercih eden Jesus, Slovacko ile deplasmanda oynanan rövanşta ise Osayi-Lemos-Szalai-Peres defans kurgusunu sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

MEVCUT KADRODA 6 STOPER VAR

Oynadığı 5 karşılaşmanın sadece 2'sinde kalesini kapatan ve toplamda 6 kez topu ağlarında gören sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Kasımpaşa karşısında defans kurgusunu kimlerle oluşturacağı merak konusu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

Portekizli çalıştırıcı geride kalan 5 maçta savunmada sadece Szalai'yi değiştirmedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

F.Bahçe'de stoper mevkiinde Szalai dışında Serdar Aziz, Gustavo, Luan Peres, Tisserand, Lemos, sol bek olarak Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Alioski, Çağtay Kurukalıp, sağ bek olarak ise Osayi Samuel ve sakatlığı süren Nazım Sangare bulunuyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

SZALAI BU SEZON NE YAPTI?
Macar savunma oyuncusu bu sezon oynanan 5 resmi maçta da forma giydi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

Szalai bu karşılaşmalarda 480 dakika görev aldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

24 yaşındaki futbolcunun adı birçok takım ile anılıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

Szalai'nin sözleşmesi sarı-lacivertlilerle 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

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