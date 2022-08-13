Fenerbahçe'de Jorge Jesus sadece Attila Szalai'ye güveniyor! O detay...

İlk Slovacko karşılaşmasında Osayi-Gustavo-Szalai-Ferdi, Ümraniye önünde ise Ferdi-Gustavo-Szalai-Peres'i tercih eden Jesus, Slovacko ile deplasmanda oynanan rövanşta ise Osayi-Lemos-Szalai-Peres defans kurgusunu sahaya sürdü.