Haberler Fenerbahçe David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Golcü bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde savunma hattına takviye de kritik bir hal aldı. Attila Szalai'ye gelen talipler sonrası girişimler hız kazandı. Transferde rotayı yeniden Brezilya'ya kıran yönetim, yıldız futbolcu David Luiz'i gündemine aldı. Transfer için harekete geçen sarı-lacivertlilere dev bir rakip çıktı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:47
David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Attila Szalai konusunda ciddi transfer teklifleri alan Fenerbahçe için stoper iddiaları hız kesmiyor...

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan sarı-lacivertliler, Macar savunmacı için gelen teklifleri değerlendiriyor.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Attila Szalai'ye Rus ve İngiliz ekiplerinin ilgisi bulunuyor.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe yönetiminin 15 milyon euro'luk bir bonservis bedeli beklentisi var.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Savunma hattına Gustavo Henrique ve Luan Peres transferlerini yapan sarı-lacivertlilerde stoper arayışları sürüyor.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Direkt katkı sağlayacak isimler üzerine yoğunlaşan Kanarya, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda harekatına devam ediyor.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Transferde rotayı yeniden Brezilya pazarına çeviren Fenerbahçe, yıldız futbolcu David Luiz'in peşine düştü.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin, 35 yaşındaki futbolcunun kadroya katılması için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Flamengo ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan Sambacı'nın, yaz transfer döneminde transfer edilmesi için uğraş veriliyor.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

TRANSFERDE DEV RAKİP!
David Luiz'in transferini noktalamak için harekete geçen sarı-lacivertlilere dev bir rakip çıktı.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun da deneyimli savunmacıyla ilgilendiği ifade edildi.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Flamengo takımında stoper mevkisinde forma giyen David Luiz, 22 Nisan 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Ülkesi Vitoria'da kariyerine başlayan Luiz, Benfica'da kendini gösterdikten sonra İngiltere devi Chelsea takımına transfer oldu.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

David Luiz, Vitoria, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal ve Flamengo formalarını giydi.

David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Brezilyalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 57 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol kaydetti.

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