David Luiz transferinde şok gelişme! Fenerbahçe derken...

Attila Szalai konusunda ciddi transfer teklifleri alan Fenerbahçe için stoper iddiaları hız kesmiyor...
Attila Szalai konusunda ciddi transfer teklifleri alan Fenerbahçe için stoper iddiaları hız kesmiyor...
Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan sarı-lacivertliler, Macar savunmacı için gelen teklifleri değerlendiriyor.
Attila Szalai'ye Rus ve İngiliz ekiplerinin ilgisi bulunuyor.
Fenerbahçe yönetiminin 15 milyon euro'luk bir bonservis bedeli beklentisi var.
Savunma hattına Gustavo Henrique ve Luan Peres transferlerini yapan sarı-lacivertlilerde stoper arayışları sürüyor.
Direkt katkı sağlayacak isimler üzerine yoğunlaşan Kanarya, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda harekatına devam ediyor.
Transferde rotayı yeniden Brezilya pazarına çeviren Fenerbahçe, yıldız futbolcu David Luiz'in peşine düştü.
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin, 35 yaşındaki futbolcunun kadroya katılması için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.
Flamengo ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan Sambacı'nın, yaz transfer döneminde transfer edilmesi için uğraş veriliyor.
TRANSFERDE DEV RAKİP!
David Luiz'in transferini noktalamak için harekete geçen sarı-lacivertlilere dev bir rakip çıktı.
İtalya Serie A ekibi Lazio'nun da deneyimli savunmacıyla ilgilendiği ifade edildi.
Flamengo takımında stoper mevkisinde forma giyen David Luiz, 22 Nisan 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Ülkesi Vitoria'da kariyerine başlayan Luiz, Benfica'da kendini gösterdikten sonra İngiltere devi Chelsea takımına transfer oldu.
David Luiz, Vitoria, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal ve Flamengo formalarını giydi.
Brezilyalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 57 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol kaydetti.
David Luiz'in güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.